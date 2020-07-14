Рада приняла обновленный законопроект о нотариате

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в закон "О нотариате" (законопроект №1220).



За законопроект №1220 "О внесении изменений в закон Украины "О нотариате" во вторник проголосовали 349 депутатов.



Законопроект предлагает внести изменения в закон "О нотариате", чтобы привести его в соответствие с Гражданским кодексом и реалиями практики нотариусов.



Как отмечается в пояснительной записке к документу, предлагается уточнить терминологию закона и заменить устаревшие названия и термины, детализировать процедуру удостоверения юридических фактов, уточнить перечень лиц, которым предоставляются полномочия совершать нотариальные действия.

