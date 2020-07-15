Появился трейлер пятого сезона "Люцифера"

Netflix опубликовал первый трейлер пятого сезона сериала Люцифер. Ролик на английском языке появился на официальном YouTube-канале сервиса.



Компания продлила шоу на шестой сезон, который заявлен, как последний. Премьера пятого сезона состоится 21 августа 2020 года.



В трейлере показаны интимные моменты главного героя со своей напарницей-копом, драка с братом архангелом. Также Морнингстар появляется на кадрах в образе ангела.



Сериал основан на комиксах Нила Геймана и Сэма Кейта и рассказывает о падшем ангеле Люцифере Морнингстаре. Он является королем ада и в один день решает перебраться жить на Землю.



Люцифер живет в Лос-Анджелесе и работает в полиции с красоткой-напарницей. Главные роли вусериале исполнили Том Эллис, Лорен Джерман, Кевин Алехандро и другие.





