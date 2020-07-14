В Раде уже зарегистрировали два постановления об отмене "игорного" закона

В Верховной Раде зарегистрированы два новых постановления об отмене решения парламента от 14 июля 2020 года о принятии закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".



Карточки документов появились на сайте Верховной рады.



Авторами проекта постановления под номером 2285-д-П выступает народный депутат Украины (внефракционный) Вадим Новинский и группа беспартийных нардепов. Проект 2285-д-П1 зарегистрировала группа депутатов фракции "Батькивщина" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.



Тексты проектов постановлений пока не обнародованы.

