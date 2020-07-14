Разумков открыл внеочередное заседание Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное пленарное заседание парламента, собранное по требованию 158 народных депутатов Украины, сообщает пресс-служба Верховной Рады.



Народные депутаты начали рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного заседания.



Как сообщалось, 13 июля Разумков подписал распоряжение о проведении первого внеочередного заседания парламента во вторник, 14 июля в 15.00. В его повестке дня шесть вопросов.



В частности, народные депутаты планируют на внеочередном заседании внести изменения в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии №3658. Среди документов, внесенных в повестку дня также законопроект о внесении изменений в законы "О лекарственных средствах (об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами) (№3615), в закон Украины о государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", касающиеся дополнительной государственной поддержки этих детских центров на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения Covid-19 (№ 3781).

