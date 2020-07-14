Разумков открыл внеочередное заседание Верховной Рады

Разумков открыл внеочередное заседание Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное пленарное заседание парламента, собранное по требованию 158 народных депутатов Украины, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Народные депутаты начали рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного заседания.

Как сообщалось, 13 июля Разумков подписал распоряжение о проведении первого внеочередного заседания парламента во вторник, 14 июля в 15.00. В его повестке дня шесть вопросов.

В частности, народные депутаты планируют на внеочередном заседании внести изменения в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии №3658. Среди документов, внесенных в повестку дня также законопроект о внесении изменений в законы "О лекарственных средствах (об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами) (№3615), в закон Украины о государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", касающиеся дополнительной государственной поддержки этих детских центров на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения Covid-19 (№ 3781).