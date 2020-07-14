Россия намерена ввести уголовное наказание для иностранцев, призывающих вернуть Крым Украине

В российскую Госдуму внесен законопроект, предусматривающий уголовное преследование зарубежных политиков, которые призывают вернуть Крым в состав Украины.



Об этом во вторник, 14 июля, заявил спикер парламента Вячеслав Володин, передает "Интерфакс".



"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ", - сказал председатель Госдумы.



По его словам, Россия сможет требовать экстрадиции конкретных политических деятелей. Кроме того, Володин заявил, что "для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность".



"В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", - отметил спикер.



Стоит отметить, что документ, зарегистрированный в Госдуме, должен привести уголовное законодательство в соответствие с обновленной Конституцией. Так, в Основном законе РФ экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.



"Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности", - заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



Он подчеркнул, что в законе предлагается указать, что "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории".

