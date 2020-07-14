Рада решила узаконить онлайн-аптеки

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, призванный разрешить торговлю лекарствами через интернет. Документ поддержали 308 депутатов.



Такое решение было принято во вторник, 14 июля, в ходе очередного заседания парламента.



"Законопроектом, путем внесения соответствующих изменений в статьи 2 и 19 закона Украины "О лекарственных средствах", предлагается закрепить на уровне закона перечень основных требований к дистанционной торговле лекарственными средствами с целью их имплементации в национальном законодательстве и адаптации регулирования данного процесса в соответствии с законодательством ЕС", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Так, парламентарии намерены разрешить онлайн-продажу лекарственных средств, кроме отдельных категорий препаратов. При этом доставка этих товаров покупателям будет осуществляться операторами почтовой связи и курьерскими службами.



Стоит отметить, что данная инициатива может упростить процесс покупки лекарств, однако с другой стороны на рынок может хлынуть поток фальсифицированных препаратов.

