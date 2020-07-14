Кабмин может продлить карантин до осени

На заседании Кабмина Украины могут принять решение о новом продлении карантина еще на месяц.



Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.



Как отмечается, решение о продлении карантина могут принять на следующей неделе.



"Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина на следующей неделе. Не в эту среду. Приблизительно на месяц", - говорится в сообщении.



Отметим, что сейчас адаптивный карантин в Украине продлен до 31 июля. Таким образом, он может затянуться минимум до конца лета.



Напомним, сейчас в Украине действует адаптивный карантин. В каждом регионе могут ослаблять меры в зависимости от ситуации на месте.



По данным на 14 июля, к ослаблению карантина не готовы семь областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Николаевская и Черниговская.

