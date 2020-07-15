Рада рассмотрит назначение местных выборов в четверг

Верховная Рада рассмотрит проект постановления о назначении местных выборов и изменения в избирательных кодекс в четверг, 16 июля, прогнозирует глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. "Постановление, я думаю, будет в четверг вместе с Избирательным кодексом", - сказал Арахамия журналистам во вторник в Киеве.

Он также напомнил о дискуссии в парламенте о проекте постановления об укрупнении районов. По его мнению, если этот проект постановления народные депутаты не поддержат, то тогда возникнут юридические коллизии, из которых придётся искать выходы.



"Могут быть отдельные районы, где могут быть и советы ОТГ, и советы районов... сейчас такая ситуация, кажется, в ста районах в Украине. Мы хотели избежать этого процесса, но в случае, если постановление будет провалено, мы получим ту же ситуацию, которая сейчас есть", - сказал Арахамия.

