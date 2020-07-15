В ДНР сообщили о гибели трех украинских диверсантов на минном поле под Горловкой

Трое украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве в районе населенного пункта Зайцево. В настоящее время стороны решают вопрос об эвакуации тел погибших, сообщили во вторник в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



"Военнослужащие диверсионного подразделения 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, проводя рейдовую диверсионно-разведывательную атаку на позиции Народной милиции ДНР в районе Зайцево, подорвались на взрывном устройстве, в результате чего один из диверсионной группы погиб на месте. На данный момент обсуждаются возможные и приемлемые для обеих сторон варианты эвакуации заявленных украинской стороной в СЦКК еще двух тел погибших военнослужащих", - сообщило представительство Донецкому агентству новостей.



В ДНР также сообщили, что после срабатывания мин украинская сторона запросила режим прекращения огня для эвакуации жертв. Республика предоставила гарантии тишины, однако к месту под прикрытием огня, который корректировался с двух беспилотников, выдвинулись боевые группы украинских подразделений, в результате чего эвакуация тел погибших была сорвана.



Накануне в качестве жеста доброй воли военнослужащие ДНР эвакуировали тело украинского диверсанта, после чего будет организован процесс его передачи украинской стороне.

