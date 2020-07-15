Глава комитета Бундестага направил сенаторам США письмо из-за санкций против Nord Stream 2

Председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, главам ряда комитетов Конгресса и инициаторам законопроекта по расширению санкций в отношении "Северного потока - 2" с призывом отказаться от мер, которые могут препятствовать строительству и эксплуатации трубопровода.



"Европа ожидает, что вы будете уважать решения, которые были приняты внутри ЕС демократическим путем", - приводит выдержки из послания газета Süddeutsche Zeitung. "Как избранные представители американского народа вы без сомнения и по праву стали бы оказывать противодействие любым попыткам вмешаться во внутренние дела [американских штатов] Техаса, Висконсина или Пенсильвании", - указал Эрнст.



"Экстерриториальное применение санкций США подрывает трансатлантическое партнерство и наносит ущерб репутации США и американской экономике в ЕС", - предупредил глава комитета Бундестага. По его мнению, заявления, что "Северный поток - 2" усиливает зависимость Германии от России, необоснованы. Эрнст в письме напомнил, что правительство ФРГ с целью диверсифицировать поставки энергоресурсов ранее приняло решение о строительстве терминалов для приема СПГ и что Берлин принял самое активное участие в достижении соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа.



4 июня республиканцы, в частности, Тед Круз (республиканец от штата Техас), Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин), Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг), внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода".



Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

