МОН предлагает лишать степеней в случае обнаружения плагиата

Украинское Министерство образования и науки предлагает для общественного обсуждения проект Порядка отмены решения о присуждении степеней высшего образования и соответствующей квалификации в случае плагиата.



Проект опубликована на сайте МОН.



Под действие Порядка подпадают решения о присуждении степеней высшего образования "младший бакалавр", "бакалавр" и "магистр", а также присвоение соответствующих квалификаций, принятых вузами.



Согласно с предложенным на обсуждение документом, вуз будет иметь право отменить решение о присуждении степени высшего образования и квалификации в случае наличия в квалификационной работе:



академического плагиата;



фабрикации;



фальсификации;



списания.



Также санкция будет применяться при установлении воздействия в любой форме на педагогического работника, чтобы тот необъективно оценил достижения студента на экзамене.



В документе кратко прописана процедура рассмотрения дела о нарушении лицом академической добродетели



В МОН отметили, что принятие нового Порядка чрезвычайно важно для закрепления культуры академической добродетели в образовательной среде и обществе в целом.



Замечания и предложения по поводу инициативы в ведомстве принимают до 14 августа 2020 года.

