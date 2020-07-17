Улучшить психологическое состояние способны пробиотики

Пробиотики, иногда сочетающиеся с пребиотиками, могут уменьшить проявление депрессивных симптомов. Как передает Medical News Today, существует устойчивая связь желудочно-кишечного тракта и головного мозга. Поэтому поддержание здоровой микрофлоры кишечника играет важную роль. Помочь в этом могут пребиотики и пробиотики.



Первые содержат живые микроорганизмы, которые вносят вклад в микробиом человека, а вторые помогают поддерживать здоровье этих микроорганизмов. К пробиотикам как правило относятся кисломолочные продукты и различные продукты брожения. Пребиотики присутствуют в различных растениях.



Ученые проанализировали эффект пробиотиков и пребиотиков, произведя оценку ранее проводившихся исследований. Во всех исследованиях использовались капсулы, содержащие один или несколько пробиотических штаммов. Дозы варьировались от 2 до 20 миллиардов колониеобразующих единиц (КОЕ). В 100 граммах живого йогурта будет содержаться 10 миллиардов пробиотических бактерий. Столько же бактерий можно найти в 10 граммах кимчи.



В семи исследованиях рассматривались 12 различных штаммов бактерий из категорий Firmicutes и Actinobacteria. Капсулы включали различные виды Lactobacillus и Bifidobacteria. Одиннадцать из 12 штаммов бактерий были связаны с улучшением показателей депрессии, как по отдельности, так и в сочетании с другими пробиотическими бактериями.



L.plantarum 299v был единственным протестированным пробиотиком, который не оказывал влияния на показатели депрессии, но он влиял на когнитивные показатели. Этот вид бактерий можно найти в кимчи. Исследования также показали, что комбинация пребиотиков и пробиотиков положительно влияла на общую картину, однако сами по себе пребиотики не производили существенного эффекта.

