Самые модные платья летнего сезона в 2020

Лето стоит в самом разгаре. Миллионы девушек по всему миру облачаются в роскошные летние платья, демонстрируя всем свою красоту и изящество. Мода меняется от сезона к сезону, и чтобы всегда быть в тренде читайте наши советы по выбору платья на текущий сезон 2020 года.

На сегодняшний день современная мода буквально пестрит многообразием летних вариантов. Среди наиболее актуальных моделей нынешнего сезона – платья из шёлка, цветочные модели, наряды из хлопковых материалов и платья с объёмными рукавами.

Шёлковые платья

Изделия из шёлка – это хоть и не последний писк моды, но своей актуальности вариант не терял. Всевозможные принты уходят не задний план, уступая дорогу монохромным моделям. Чтобы подчеркнуть свой образ, обратите внимание на изделия с необычными вырезами или ассиметричным кроем. Популярны и минималистичные модели, украшенные брошью или роскошным поясом.

Цветочные платья

Цветы – один из главных трендов нынешнего сезона. Цветочные композиции прекрасно смотрятся на летнем платье, подчеркивая небывалую привлекательность и лёгкость обладательницы. Большой популярностью пользуются как принты с крупными бутонами, так и с мелкими цветочками, а многообразие цветовых оттенков не оставит равнодушными даже самых искушённых модниц.

Платья из хлопка

По праву самым «дышащим» вариантом этого лета можно считать белоснежные платья из хлопковых материалов. Натуральная ткань не даст коже преть даже в самые жаркие периоды, а благодаря своей универсальности, платья из хлопка можно надевать как на деловые встречи, так и на развлекательные мероприятия.

Платья с объёмными рукавами

Восьмидесятые никуда не делись, по крайней мере в моде уж точно. Изделия с объёмными рукавами снова на пике своей популярности. Причём чем «кучнее» сами рукава, тем лучше. Некоторые из таких моделей смотрятся даже забавно, но вместе с тем по-летнему легко и изящно.

Макси платья

В текущем сезоне девушки плавно переключили внимание с платьев мини на макси. Теперь streetstyle-модницы больше склоняются к длинным струящимся платьям, из-под которых едва виден педикюр. Особенно популярны модели, украшенные цветочными принтами, а также изделия из шёлковых материалов.

Заключение

Лето 2020 года ещё не закончилось, но уже к своей середине подарило нам множество роскошных и лёгких нарядов, в которых крайне трудно остаться незамеченной. А какое конкретно купить платье из вышеперечисленных – дело сугубо вашего вкуса.