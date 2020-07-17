Бэнкси нарисовал в метро граффити про коронавирус

Британский уличный художник Бэнкси нарисовал в лондонском метро граффити на тему коронавируса. В вагонах подземки появились узнаваемые черные крысы — образ, символизирующий для него борьбу за выживание. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте художника.



Грызуны изображены в медицинских масках, с антисептиком и чихающими. Для «коронавирусных» элементов Бэнкси использовал голубую краску, напоминающую цвет маски. Той же краской художник оставил подпись на стене вагона.



В мае Бэнкси уже высказывался на тему медицины. В больнице Саутгемптона в английском графстве Хэмпшир он изобразил мальчика в комбинезоне, сидящего возле корзины с фигурками Человека-паука и Бэтмена. В руках ребенок держит игрушечную медсестру, поза и наряд которой напоминают образ Супермена.



Бэнкси — один из самых известных уличных художников. В своих работах он привлекает внимание к важным социально-политическим темам, выступает против политики, войны и капитализма. Его личность не раскрыта, существует множество версий о том, кто скрывается под творческим псевдонимом.





