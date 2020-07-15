В Украине потеплеет

В ближайшие сутки с юго-запада Европы на территорию Украины начнет поступать более теплый воздух, хотя ночью еще будет прохладно, днем температура немного повысится, в большинстве областей ожидается сухая погода, лишь днем на западе будут кратковременные дожди и грозы, сообщает Укргидрометцентр. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 10-15 °, на побережье морей 16-18 °, днем 21-26 °, на юге до 29°. В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 13-15 °, днем около 25 °.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 июля самая высокая температура днем была 35,8° в 1931г., самая низкая ночью 7,8° в 1902г.



В пятницу, 17 июля, в западных областях умеренные дожди, грозы; температура ночью 10-15 °, днем в западных областях 19-24 ° , в Карпатах 12-17 °.



На остальной территории без осадков, лишь днем в Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами небольшой дождь; температура ночью 11-16 °, на побережье морей до 20 °; днем 23-28 °, на юге страны местами 29-32 °.



Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.



В Киеве 17 июля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27 °.



15 июля в 9 часов температура воды в Чёрном была 19-23°, в Азовском 23-26°; в Днепре в пределах Киева 21°.

