Геймеры помогут победить коронавирус

Разработчики игры Eve Online запустили проект «Дискавери», помогающий понять влияние коронавируса на иммунную систему человека. Научный анализ построен на взаимодействии геймеров с игрой, говорится на сайте проекта.



В процессе научного исследования используются мощности компьютеров игроков. Чтобы принять участие в борьбе с COVID-19, пользователям нужно зайти в игру, пройти обучение и присоединиться к проекту через меню системы «Неоком». После этого геймеров «встретит» профессор иммунологии вымышленной научно-исследовательской организации Кейльский университет Андреа Коссарица (Andrea Cossarizza).



По словам разработчиков, чтобы помочь ученым победить пандемию, от пользователей не требуется особых знаний. Обработка информации и сбор данных происходят автоматически во время игрового процесса. Задействованные в проекте ученые подчеркнули, что игроки просто решают локальные мини-задачи, после чего специальный алгоритм собирает данные воедино.



«Результаты вашей работы помогут ученым лучше понять, как новый коронавирус влияет на нашу иммунную систему», — сообщается в обращении к пользователям Eve Online. За участие в проекте игроки могут получить специальные виртуальные призы, например, окраску «Службы биологической безопасности» и лицевые модификации.



Проект «Дискавери» существует с 2015 года, сама игра Eve Online была выпущена в мае 2003 года исландской фирмой CCP Games. Третья фаза проекта стартовала 15 июня. Перед запуском «Дискавери» состоялась кампания по сбору средств на борьбу с COVID-19, в результате которой было пожертвовано 135 тысяч долларов.

