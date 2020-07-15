Нардепам не разрешили брать помощников без образования

Верховная Рада на заседании в среду, 15 июля, не поддержала законопроект, позволяющий нардепам брать помощников-консультантов без образования. Для его принятия не хватило два голоса (224), поэтому его отправили на доработку (280 голосов).



Согласно существующему законодательству, помощником-консультантом нардепа может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком.



Данный законопроект требование к образованию помощника нардепа исключает.



Также закон предлагает, чтобы остаток средств общего фонда, установленного на соответствующий год для оплаты труда помощников-консультантов, нардеп распределил на выплату денежной компенсации за неиспользованные помощниками дни ежегодного основного и дополнительного отпусков. Речь идет и о днях отпуска, которые помощник не использовал в прошлом году.



В то же время, нардепы приняли в первом чтении законопроект, которым в регламенте Рады пропишут перечень уважительных причин для отсутствия депутата на пленарных заседаниях.



Так, среди уважительных причин называются – выполнение нардепом в это время поручений Верховной Рады, ее председателя, комитета; командировка; участие в мероприятиях, которые осуществляются в пределах работы постоянных делегаций; временная нетрудоспособность; отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка и другие; получение услуг в сфере здравоохранения и документально подтвержденные транспортные преграды.

