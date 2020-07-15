Рада утвердила календарный план следующей сессии

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3798 о календарном плане проведения четвертой сессии ВРУ девятого созыва с сентября 2020 года по январь 2021 года. Соответствующее решение поддержали 350 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.



"В этом постановлении неделя, которая предшествует 26 октября, является пленарной. Мы сейчас ничего не можем изменить. Эти изменения могут произойти только по решению регламентного комитета. Однако, поскольку было обращение нескольких депутатских фракций и групп, я обращаюсь к регламентному комитету в сентябре пересмотреть такое решение и изменить порядок нашей работы, чтобы эта неделя пришлась на работу в регионах", - сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.



Так, ВР утвердила календарный план проведения четвертой сессии ВРУ девятого созыва. Проектом постановления о календарном плане предлагается начать четвертую сессию ВРУ девятого созыва 1 сентября 2020 года, а закончить - 22 января 2021 года.



На время проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва проектом календарного плана отводятся для:



- пленарных заседаний Верховной Рады Украины - 10 недель;



- работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) - 7 недель;



- работы народных депутатов с избирателями - 4 недели;



- проведение "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины - 10:00.



