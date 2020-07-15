В Днепропетровской области ужесточили карантин

Власти Днепропетровской области ввели более строгие карантинные меры, ограничив работу ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и заведений культуры после 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации в среду, 15 июля.



Указано, что работу этих заведений запретили до 7:00. Исключение – кинотеатры и заведения, которые работают на вынос.



Такое решение принял Кабинет министров, а на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Отметим, по состоянию на утро 15 июля в Днепропетровской области 1155 случаев коронавируса. За последние сутки выявили девять новых случаев инфицирования, из них пять в самом Днепре. С начала пандемии выздоровели 1045 жителей региона, скончались 24 человека.

