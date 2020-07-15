Рада назначила местные выборы на 25 октября

Верховная Рада назначила выборы в местные органы власти на воскресенье, 25 октября. За соответствующее постановление № 3809 на пленарном заседании в среду проголосовало 326 народных депутатов. Согласно постановлению в воскресенье, 25 октября, пройдут очередные выборы депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов.



Выборы депутатов Верховного совета Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой̆ и Луганской̆ областей̆ не назначаются и не проводятся.



"В связи с невозможностью обеспечения представительства совместных интересов территориальных громад сел, поселков, и городов Донецкой и Луганской̆ областей̆, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся", - говорится в принятом постановлении.

