Кабмин запретил ввоз в Украину вагонов из РФ

Кабинет министров Украины на заседании в среду постановил запретить ввозить в Украину вагоны резидентов и железнодорожной администрации Российской Федерации, сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.



Согласно обнародованному им документу, в частности, запрещается до 31 декабря 2020 года (включительно) ввоз на таможенную территорию Украины вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была ж/д администрация Российской Федерации.



Постановление вступает в силу со дня его публикации.



"Постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 года №1147 уже внедрен запрет на ввоз на таможенную территорию Украины ж/д вагонов, что были в использовании, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта из Российской Федерации. Однако в то же время с ноября 2019 года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Россия. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты РФ, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которые сегодня и поддержало правительство", - прокомментировал решение министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

