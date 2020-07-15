Ткаченко предлагает вести учет туристов, пересекающих границу Украины

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко инициирует осуществление учета туристов, пересекающих границу Украины и опрос внутренних туристов.



Об этом он сказал во время заседания правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.



"Просьба к Кабинету министров дать следующие поручения: Госстату активизировать работу и обеспечение проведения в этом году опроса внутренних туристов относительно их настроений, касающихся путешествий, с целью анализа динамики изменений в последующие периоды..., а также создать совместную рабочую группу с Госпогранслужбой и МИД относительно выработки механизма учета туристов, пересекающих украинскую границу", - сказал министр.



Ткаченко объяснил, что такие меры необходимы, поскольку для развития туризма необходимо учитывать статистические данные относительно количества туристов.



В ответ Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес поручения по просьбе Ткаченко в протокол заседания правительства.



