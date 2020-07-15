В НАТО рассказали, каких реформ ждут от Украины

Чтобы достичь полной оперативной совместимости с НАТО, и претендовать на членство в Альянсе, Украине следует сосредоточиться на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, передает УНН.



“Фокус Украины должен быть сегодня на внедрение внутренних комплексных реформ, в частности в секторе безопасности и обороны Украины, и НАТО поддерживает эти действия украинского правительства. У нас есть советники, которые работают ежедневно с коллегами в институциях Украины, и также есть диалог на высоком уровне”, — рассказал Винников.



Он также указал на необходимость укрепления верховенства права, проведения судебной реформы и системной борьбы против коррупции.



Особое внимание Винников уделил имплементации закона “О национальной безопасности Украины”, принятого в 2018 году.



“Мы активно работаем с Верховной Радой Украины, также с исполнительной властью, чтобы поддержать процесс имплементации этого закона. Это включает в себя также реформу Службы безопасности Украины, реформу сектора разведки, принятие законопроекта „О государственной тайне“ и „О парламентском надзоре за сектором безопасности и разведки“, а также реформу оборонно-технического комплекса”, — отметил он.



Винников добавил, что для того, чтобы стать полноправным членом НАТО, Украина должна провести комплексные реформы еще и в экономической сфере.



“Для бизнеса очень важно, чтобы в Украине работала судебная система, чтобы инвестор был защищен”, — подытожил он.

