Кабмин поднимет зарплату медикам с 1 сентября

Кабинет министров Украины принял решение о повышении заработных плат и выплат медицинским работникам с 1 сентября.



Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.



«Мы сделали расчеты, получили соответствующую сумму - около 7,4 млрд грн для того, чтобы мы обеспечили повышение заработной платы, начиная с 1 сентября», - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Откуда деньги



«Соответствующий проект акта позволит выделить Министерству здравоохранения на безвозвратной основе из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью средства для обеспечения выплат, доплат медицинским и другим работникам с целью повышения оплаты этих работников", - отметил Степанов.

Медики и коронавирус: история повышения зарплат



13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.



14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.



24 апреля Кабинет министров утвердил решение о выплате доплат медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% зарплаты.

