Мальдивы открывают границы для туристов без самоизоляции

С сегодняшнего дня, 15 июля, Мальдивы открывают свои границы для туристов без обязательной самоизоляции и прохождения теста на коронавирус. Об этом сообщает Министерство туризма Республики Мальдивы.



Как заявили в ведомстве, для поездки туристам необходимо будет подтвердить бронь в отеле, на курорте или круизном корабле, который зарегистрирован на сайте ведомства.



"Туристы, которые планируют посетить Мальдивские острова на первом этапе, смогут выбрать один отель и пробыть в нем до конца поездки. Пребывание на нескольких курортах сразу в этот период будет ограничено", - говорится в сообщении.



Несмотря на отмену обязательного теста и самоизоляции, туристы с симптомами ОРВИ при пересечении границы должны будут сделать ПРЦ-тест на коронавирус.



Также местные власти смогут проводить выборочное тестирование, которое будет бесплатным для гостей.

