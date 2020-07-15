Меркель обсудила с Путиным Украину

Канцлер Германии Ангелам Меркель в среду, 15 июля, провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, на котором, среди прочего, обсуждался вопрос Украины, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.



"В центре внимания разговора находилась реализация Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, участники переговоров обсудили ситуацию вокруг оружейного эмбарго в отношении Ирана, а также текущую обстановку в Ливии", - отметил Зайберт.

