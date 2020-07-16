Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты

Музыкант Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Об этом сообщается на официальном сайте избирательной комиссии штата Оклахома.

Согласно данным избиркома, рэпер успел подать необходимые документы и уплатить

регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов. Музыкант зарегистрировался независимым кандидатом в Оклахоме.

Рэпер будет представлять партию BDY - Birthday Party. В переводе с английского - Партия дня рождения или Вечеринка по случаю дня рождения. Также независимыми кандидатами в Оклахоме зарегистрировались пианистка Джейд Симмонс.

Тем не менее, ряд СМИ утверждает, что Уэст отказался участвовать в президентской гонке. А данное его заявление было вызвано обострением биполярного расстройства, которым страдает рэпер.