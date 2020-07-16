Правительство готово сотрудничать с НБУ для восстановления экономики – Шмыгаль

Кабинет министров Украины имеет общую цель с Национальным банком Украины (НБУ) и готов сотрудничать для восстановления экономики, заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления экономики, макроэкономической стабильности и доступности кредитного ресурса. Правительство и Нацбанк имеют общую цель и задачу - это рост экономики страны и повышение благосостояния всех украинский", - написал Шмыгаль на Телеграмм-канале.

Премьер-министр также поздравил Кирилла Шевченко с избранием на должность главы Нацбанка Украины.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава нацбанка Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, и в тот же день парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление. Рада 3 июля поддержала увольнение Смолия.

16 июля Верховная Рада поддержала назначение председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

В поддержку соответствующего проекта постановления №3857, внесенного в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским 15 июля, на заседании в четверг проголосовали 332 народных депутата.