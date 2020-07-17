Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Netflix обнародовал десятку самых популярных собственных фильмов по количеству просмотров за первые четыре недели после выхода. Об этом пишет Bloomberg.



Лидерами стали боевик с Крисом Хемсвортом «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (почти 100 миллионов просмотров), триллер «Птичий короб» с Сандрой Баллок (89 миллионов) и боевик «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом (85 миллионов просмотров).



Система подсчетов Netflix устроена таким образом, что фильму засчитывается просмотр, если пользователь посмотрел хотя бы две минуты видео.

Топ-10 на Netflix:



«Тайлер Рейк: Операция по спасению» — 99 миллионов просмотров;



«Птичий короб» — 89 миллионов просмотров;



«Правосудие Спенсера» — 85 миллионов просмотров;



«Призрачная шестерка» — 83 миллиона просмотров;



«Загадочное убийство» — 73 миллиона просмотров;



«Ирландец» — 64 миллиона просмотров;



«Тройная граница» — 63 миллиона просмотров;



«Не та девушка» — 59 миллионов просмотров;



«Платформа» — 56 миллионов просмотров;



«Идеальное свидание» — 48 миллионов просмотров.



Все 10 фильмов были выпущены за последние три года, большинство из них — за последние 12 месяцев.



По данным Bloomberg, Netflix за последние годы выпустил больше оригинальных фильмов, чем любая крупная голливудская студия. Во время пандемии сервис особенно пользовался популярностью, потому что кинотеатры были закрыты, а людям приходилось сидеть дома.





