Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после двух сезонов

Телеканал Showtime принял решение закрыть сериал «Шучу», сообщает Deadline. Представители канала поблагодарили его актеров, создателей и всю съемочную команду.



Причину закрытия проекта они не назвали.



Главную роль в сериале «Шучу» исполнил Джим Керри. Он сыграл легендарного ведущего детского шоу Джеффа Пиччирилло, известного как Мистер Пикклз. В жизни Мистера Пикклза разворачивается тяжелая семейная драма. Пытаясь справиться с ней, он продолжает развлекать детей и взрослых в своей передаче.



Шоураннер сериала — сценарист Дейв Хольстейн. Исполнительным продюсером среди прочих выступал режиссер Мишель Гондри, с которым Керри работал над «Вечным сиянием чистого разума». В «Шучу» также снимались Фрэнк Ланджелла, Джуди Грир и Коул Аллен.



Первый сезон сериала вышел в 2018 году и получил положительные отзывы критиков.





