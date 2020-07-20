Препарат, контролирующий холестерин, помогает пережить коронавирус

Фенофибрат - средство, снижающее уровень холестерина. Оно, передает ТАСС со ссылкой на Еврейский университет Иерусалима, способствует выздоровлению пациентов с коронавирусом. Известно, что коронавирус вмешивается в метаболические процессы. В результате в клетках легких накапливается большое количество жира, что необходимо для размножения вируса.



В свою очередь, фенофибрат, снижающий уровень холестерина, помогает клеткам легких сжигать больше жиров. Препарат не дает вирусу захватывать жиры, тем самым, препятствуя его размножению.



Если результаты подтвердятся клиническими исследованиями, курс лечения фенофибратом может потенциально снизить тяжесть COVID-19 до уровня простуды, говорится в отчете специалистов. "Понимание того, как SARS-CoV-2 контролирует наш метаболизм, поможет нам отобрать контроль у вируса и лишить его тех самых ресурсов, которые необходимы ему для выживания", - заявляют ученые.

