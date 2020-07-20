Растительный белок увеличивает продолжительность жизни

Национальный институт онкологии США установил: пожилые люди, которые потребляют больше растительного белка (орехи, тофу, киноа, бобовые), чем животного (красное мясо, курица, рыба), живут дольше, пишет "Ридус". Выводы были сделаны по итогу исследования рациона примерно 400000 мужчин и женщин 50-70 лет.



Оказалось, среди потреблявших больше растительного белка, чем животного, было продемонстрировано 5%-е снижение показателей смертности. Ученые подсчитали: замена всего 3% животного белка в рационе человека на растительный может снизить смертность на 10%. Кстати, выбор в пользу растительного белка давало защиту от сердечно-сосудистых заболеваний.



Кстати, употребление белка в достаточном объеме может снизить риск развития болезни Альцгеймера, показало исследование Университета Эдит Кован. Ученые проанализировали рацион 541 жителя Австралии и измерили концентрацию бета-амилоидного белка в головном мозге. Этот белок - характерный признак болезни Альцгеймера.



Так, люди с самыми высокими уровнями потребления белка реже имели в головном мозге бета-амилоидный белок в большой концентрации. Лица с наиболее высокими показателями потребления (около 118 граммов в день) реже имели большую концентрацию бета-амилоидного белка по сравнению с теми, кто потреблял лишь 54 грамма белка в день.

