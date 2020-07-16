Страны ОПЕК+ решили увеличивать добычу нефти

Страны ОПЕК+ на заседании 15 июля решили постепенно увеличивать добычу нефти в связи с улучшением спроса, пишет Интерфакс.



"В ходе заседания министерского мониторингового комитета оба сопредседателя - министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и принц Абдулазиз бен Сальман - заявили, что спрос на нефть восстанавливается, и можно увеличить добычу, но остро стоит вопрос компенсаций со стороны государств, которые не полностью выполняли свои обязательства в мае и июне", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в мае страны ОПЕК+ исполнили свои обязательства на 89%, то есть "недосдача" составила почти 1 млн б/с, в июне сделка исполнена на 95%, то есть на рынок поступали "лишние" 485 тыс. б/с. В целом за два месяца - около 1,5 млн б/с. Согласно отчету ОПЕК, только страны картеля должны в будущем дополнительно к своим квотам снизить добычу еще на 1,3 млн б/с. Среди самых злостных нарушителей - Ирак, Нигерия, Ангола, Габон, Конго. Среди стран не-ОПЕК публично назывался только Казахстан.



По итогам заседания комитета принц бен Сальман сказал, что с учетом компенсаций сокращение добычи нефти в августе составит не 7,7 млн б/с, а около 8,1-8,2 млн б/с - это нижний предел сокращения в августе, а потолок, рассчитанный на основе данных вторичных источников - 8,343 млн б/с.



Свою приверженность соглашению и намерение компенсировать "недосдачу" подтвердили Нигерия, Ирак, Ангола, Габон, Конго и не входящий в ОПЕК Южный Судан, говорится в пресс-релизе.



Комитет также ждет до конца июля графиков "погашения задолженности" за июнь со стороны тех стран, которые их еще не представили. Следующий JMMC состоится 18 августа.

