Декоммунизация: 44% украинцев недовольны переименованием населенных пунктов и улиц

К переименованию населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей, 44% украинцев относятся негативно. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, передает УНН.



Так, 30% украинцев одобряют переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей, тогда как 44% относятся к этому негативно, а еще около 20% - безразлично.



Положительное отношение к переименованию топонимов преобладает только в Западном регионе (44% "за" и 30% "против"), на Востоке и Юге около половины граждан относятся к переименованию негативно.



Тенденции возрастного распределения похожи с отношением к запрету коммунистических символов: больше негативных отношений к переименованию топонимов - у старших людей (47% для возрастной категории 60-69 лет и 56% для людей старше 70 лет), среди молодежи относительно больше равнодушных.



Исследование было проведено с 17 по 22 апреля 2020-го во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

