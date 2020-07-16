Только треть украинцев приветствует запрет коммунистической символики — опрос

Треть опрошенных украинцев положительно относятся к решению о запрете коммунистической символики, в то время как еще треть относятся к этому решению отрицательно. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, передает УНН.



Так, согласно результатам, 32% украинцев положительно относятся к решению о запрете коммунистической символики, как это предусмотрено действующим Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов".



Такая же доля граждан относятся к этому решению отрицательно - 34%. Еще для четверти граждан это безразлично.



В разрезе регионов больше положительных оценок этого решения в Западном (45%) и Центральном (33%) регионах по сравнению с Югом и Востоком - 22% и 24% соответственно. Около четверти граждан во всех регионах относятся к этому вопросу безразлично.



Что касается разницы среди возрастных групп - меньше положительных отношений к запрету коммунистической символики наблюдаем в возрастных категориях старше 60 лет. Среди младших групп респондентов (до 40 лет) больше тех, кого не интересует вопрос запрета коммунистических символов.



Исследование было проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

