Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц

Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не стоит спешить продолжать карантин более чем на месяц. "Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе.

Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более", - заявил глава государства в четверг во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями, которое касается существования карантина в Украине в целом.

Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.