Импорт газа в Украину на максимуме за пять лет

Импорт газа в Украину с начала года составил 8,056 млрд куб. м. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является рекордным показателем за последние пять лет. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины в четверг, 16 июля.



Указано, что с начала года из Польши было поставлено 1,043 млрд куб. м, из Словакии – 4,605 млрд куб. м, из Венгрии – 2,408 млрд куб. м. При этом 54% всех объемов газа были импортированы в Украину через виртуальный реверс, который стал доступен с начала 2020 года.



С 1 января 56%, или 4,5 млрд куб. м, импортируемых объемов были направлены в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе". Из них 36% поступили в режиме shorthaul.



"Такое повышение импорта связано со значительным ростом спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад". Из-за заполненности европейских хранилищ и привлекательных тарифов и услуг, в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ, и делает важный шаг к становлению как европейского газового хаба", – сказано в сообщении.



В компании напомнили, что природный газ поступает исключительно из стран Евросоюза. Украина не импортирует газ из России с ноября 2015 года.

