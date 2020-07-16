Рада назначила нового вице-премьера по промышленности

Верховная Рада дала согласие на назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. За такое решение на пленарном заседании в четверг проголосовали 250 народных депутатов.



В поддержку кандидатуры Уруского проголосовал 181 народный депутат фракции "Слуга народа", 22 – фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", 18 – фракции "Батькивщина", 2 – группы партии "За будущее", 15 – группы "Доверие" и 12 внефракционных. Депутаты фракций "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса "за". Представители "Европейской солидарности" и группы "За будущее" преимущественно воздержались при голосовании, представители "Голоса" – голосовали "против".



Как сообщалось, 6 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о восстановлении должности вице-премьера по промышленной политике. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса Одесской области на территории Одесского припортового завода.



10 июля в Раде был зарегистрирован проект постановления Кабинета министров Украины о назначении Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности (проект постановления №3827), однако 13 июля документ был отозван из-за технических неточностей.



Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.



Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996 год). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.



С апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" – компания Boeing.