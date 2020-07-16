В этом году украинцы ищут места для отдыха поближе к дому - Google

В условиях ослабления карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, все больше украинцев ищут в Google варианты летнего отдыха, отдавая предпочтение внутреннему туризму.



Об этом Укринформу рассказал менеджер по связям с общественностью Google Украина Евгений Качалин.



"COVID-19 кардинально изменил все планы на отпуск в 2020 году. Карантинные мероприятия и запреты на поездки весомо повлияли на мировые отрасли, особенно сильно пострадала индустрия путешествий. Постепенно ограничения в Украине начинают ослабевать, и все больше украинцев ищут в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом. Мы проанализировали текущие тенденции поисковых запросов, связанных с отдыхом, чтобы понять, как украинцы думают о путешествиях и туризме в эти беспрецедентные времена", - отметил представитель Google Украина.



По данным компании, в Украине количество поисковых запросов проживания (гостиницы, апартаменты и т. д.) начало снижаться в феврале и упало на 44% в апреле, сравнительно с тем же периодом прошлого года.



Когда страна начала ослаблять ограничения на поездки, это сказалось и на поиске - согласно поисковым запросам Google, интерес украинцев к путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля в среднем на 6% каждую неделю. В общем поисковый интерес в июне вырос на 46%, если сравнить с апрелем, и почти достиг докарантинного уровня.



В этом году наблюдается четко выраженная тенденция: в Украине, как и во всем мире, люди ищут места для отдыха поближе к дому.



"Ограничения на международные поездки и проблемы с рейсами и аэропортами переключили внимание на внутренний рынок, и украинцы ищут места для путешествий в своей стране. Так, в этом году большой популярностью пользуется отдых в Коблево, Лазурном и Затоке", - отмечают в Google.



По результатам поиска в Google десятка популярных направлений для отдыха в Украине выглядит так: Коблево, Лазурное, Затока, Бердянск, Одесса, Приморск, Урзуф, Белосарайская коса, Киевское море, Кирилловка.



В то же время наблюдается тенденция роста поисковых запросов, связанных с агротуризмом, - рост 44% в июне 2020 года сравнительно с июнем прошлого года; экотуризмом - 46% роста, если сравнить с прошлым годом; и значительное падение интереса к "горячим" турам сравнительно с аналогичным периодом прошлого года - минус 83%, а также к экскурсионным турам - минус 56%.



Что касается международных туристических поездок, то всплеск интереса наблюдается к тем странам, которые открыли свои границы для туристов из Украины.



"Несмотря на сложившуюся ситуацию, некоторые страны открывают свои границы для украинцев, и мы наблюдаем всплеск интереса к международным туристическим поездкам. Поисковые запросы об отдыхе в Турции, Албании и Египте стали самыми популярными в Украине за 2 квартал 2020 года", - сообщили в Google Украина.



Самая популярная же десятка международных туристических направлений в этом году включает Турцию, Албанию, Египет, Болгарию, Черногорию, Грузию, Мальдивы, Бали (Индонезия), Хорватию и Грецию.



Как сообщалось, по состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19, из них за сутки - 848.



По данным Worldometer, в мире подтверждено 13 706 323 случая заражения коронавирусом, включая 587 144 летальных, выздоровели 8 166 478 человек.

