Украинский генерал рассказал, как можно заставить Путина "играть по правилам"

В случае введения полной экономической блокады России, в том числе ее отключения от международных межбанковских расчетов, Путина можно вынудить играть по правилам.



Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) генерал армии Украины Николай Маломуж.



Он отметил, что лично неоднократно встречался с президентом России, и понял, что для российского президента очень важно сохранить лицо.



Поэтому он будет готов пойти на компромисс только в случае, если в мире его будут позиционировать как миротворца и победителя, а не проигравшего.



«Иначе с Путиным вообще сложно о чем-то договариваться», – считает Маломуж.

