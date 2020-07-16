Новоназначенный глав НБУ не подал декларацию о доходах – нардеп

Назначенный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко более предрасположен к внешнеполитическому давлению, чем другие кандидаты, рассматривавшиеся на эту должность, считает лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин.



"Среди всех кандидатов, которые рассматривались на эту должность, по крайней мере, те фамилии, которые фигурировали в СМИ и частных разговорах, есть основания считать, что этот человек немного чувствительнее к внешнеполитическому давлению и немного более гибкий, чем предусматривает должность", - сказал Рахманин журналистам в четверг в Киеве.



Он отметил, что это его личное мнение, и он очень бы хотел ошибиться.



Народный депутат напомнил, что его фракция принципиально не голосует за кадровые назначения, поскольку "Голос" не является частью коалиции и с ними не согласовываются решения. "Соответственно, кадровые вопросы этой власти - это ее ответственность", - отметил глава фракции.



Рахманин также обратил внимание, что Шевченко не подал декларацию, как того требуют правила.



Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава Нацбанка Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.



Зеленский 2 июля принял его отставку и передал на рассмотрение Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, и в тот же день парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление. Рада 3 июля поддержала увольнение Смолия.



16 июля Верховная Рада 332 голосами поддержала назначение председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины, кандидатура которого была внесена в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом депутаты фракций "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса, преимущественно воздержавшись при голосовании.

