В Раде озвучили план по обучению в школах с 1 сентября
В зависимости от эпидемической ситуации Украину поделят на четыре зоны, согласно чему и будет проходить обучение в школах. Об этом сообщает комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций в Facebook в четверг, 16 июля.
Отмечается, что страну поделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Делить будут до районного уровня и города областного значения, уточнил на заседании комитета главный санврач Виктор Ляшко. Запрет посещать школы будет лишь в населенных пунктах красной зоны.
Сейчас правительство рассматривает три сценария на начало ученого года:
Низкая заболеваемость – школы работают в обычном режиме
Высокая – полностью дистанционное обучение
Средняя – смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с противоэпидемическими мерами (дистанцированием и гигиеническими мероприятиями).
Еще правительство предполагает, что наиболее вероятным будет вариант со средней заболеваемостью. При этом сценарии будут такие рекомендации:
Отмена массовых мероприятий и экскурсий;
Собрания педколлективов - в дистанционной форме;
Недопущение скопления большого количества людей;
Разделение потоков школьников, в зависимости от их возраста;
Проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе, комбинированное обучение;
Рекомендовать лицам из групп риска учиться в форме экстерната или дистанционного обучения;
Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет - она признана неприемлемой;
Учителям не будут еженедельно делать тесты на COVID-19;
Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться;
В случае вспышки заболеваемости, учебные заведения, возможно, будут закрывать на карантин на 7-14 дней (решение еще не принято).