В Раде озвучили план по обучению в школах с 1 сентября

В зависимости от эпидемической ситуации Украину поделят на четыре зоны, согласно чему и будет проходить обучение в школах. Об этом сообщает комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций в Facebook в четверг, 16 июля.



Отмечается, что страну поделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Делить будут до районного уровня и города областного значения, уточнил на заседании комитета главный санврач Виктор Ляшко. Запрет посещать школы будет лишь в населенных пунктах красной зоны.



Сейчас правительство рассматривает три сценария на начало ученого года:



Низкая заболеваемость – школы работают в обычном режиме



Высокая – полностью дистанционное обучение



Средняя – смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с противоэпидемическими мерами (дистанцированием и гигиеническими мероприятиями).



Еще правительство предполагает, что наиболее вероятным будет вариант со средней заболеваемостью. При этом сценарии будут такие рекомендации:



Отмена массовых мероприятий и экскурсий;



Собрания педколлективов - в дистанционной форме;



Недопущение скопления большого количества людей;



Разделение потоков школьников, в зависимости от их возраста;



Проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе, комбинированное обучение;



Рекомендовать лицам из групп риска учиться в форме экстерната или дистанционного обучения;



Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет - она признана неприемлемой;



Учителям не будут еженедельно делать тесты на COVID-19;



Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться;



В случае вспышки заболеваемости, учебные заведения, возможно, будут закрывать на карантин на 7-14 дней (решение еще не принято).



