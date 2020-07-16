Заказчики перестрелки в Броварах еще не установлены – Венедиктова

В течение первого полугодия в Украине обезврежено 11 банд, из них восемь именно в Киевской области, в частности банд, которые устроили стрельбу в Броварах под Киевом. Но заказчиков установить до сих пор не удалось. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова на координационном совещании прокуратуры, полиции и СБУ, сообщает УНИАН в четверг, 16 июля.



По ее словам, 50 участникам стрельбы были объявлены подозрения, 18 из них являются членами организованных преступных группировок.



Вместе с тем, генпрокурор подчеркнула, что заказчики этого преступления до сих пор не установлены.



Кроме того, сказала Венедиктова, за полгода были раскрыты лишь две банды, которые в своей преступной деятельности применяли оружие и взрывчатку как орудие преступления.

