В Черкассах пропал заместитель мэра

В Черкассах исчез заместитель городского головы Юрий Ботнар, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко в соцсети Facebook. "Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу.



После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", - написал Бондаренко в четверг.



Бондаренко отметил, что уже обратился с заявлением к правоохранителям, и попросил всех, кто владеет любой информацией о месте нахождения Ботнара, сообщить ему или в полицию.

