Суд запретил передачу данных граждан ЕС в США

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016/1250, признавшей адекватность защиты данных пользователей в рамках договора об обмене данными Data Protection Shield между ЕС и США. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило издание Европейская правда со ссылкой на решение суда.



По мнению суда, ограничения по защите личных данных, вытекающие из национального законодательства США о возможности доступа к этим данным органов власти США, в данном решении ЕК не прописаны так, чтобы это было равноценно требованиям законодательства ЕС.



Решение связано с иском активиста по защите данных Макса Шремса из Австрии, по мнению которого стандартные положения контракта по трансферу данных не гарантируют защиты приватности данных пользователей в случае передачи на серверы за пределы ЕС - в работе таких компаний, как Facebook.



Согласно общему регламентом защиты данных GDPR, передача данных пользователей из ЕС в третью страну возможна только при условии, что там обеспечивается надлежащая защита этих данных.

