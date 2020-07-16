Каждый пятый житель Лондона имеет антитела к COVID-19

Жителей Лондона протестовали на антитела к коронавирусу. Положительный результат обнаружили у 17% населения, передает УНН.



Уточняется, что жителей Лондона тестировали на антитела к COVID-19 в конце мая. Текущее исследование жителей Великобритании в целом пока выявило антитела к COVID-19 у 6,3% жителей страны.



В то же время, в ходе тестирования жителей итальянского города Бергамо (эпицентр вспышки СOVID-19), антитела к коронавируса обнаружили у 57% людей.



Намного ниже показатель наличия антител у жителей Женевы (Швейцария) - 11%, Стокгольма (Швеция) - 7,3%.



В то же время, тестирование жителей Нью-Йорка показало наличие антител к коронавирусу у 20% людей.



При этом в Ухане (Китай) антитела к COVID-19 имеют 3,5% протестированных жителей города (тестирование проводилось в марте - апреле текущего года), а в Токио (Япония) - всего 1%.

