В Украине только 28% детей вакцинировались от кори

В Украине по состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей в возрасте одного года вакцинировались от кори, паротита и краснухи (КПК), сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).



По расчетам ЦОЗ, к концу текущего года охват прививками достигнет 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета (95%).



При этом за пять месяцев 2019 года вакцинировалось 41,9% детей. Указанный темп вакцинации КПК в 2019 году позволил достичь 93,2%.

