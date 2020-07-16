У Шеремета за месяц до гибели были контакты в РФ, это могло повлиять на мотив его убийства - МВД

Журналист Павел Шеремет за месяц до гибели имел контакты в РФ, и это могло повлиять на мотив его убийства, сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.



"Преступление осуществлено в отношении гражданина Российской Федерации, иностранца, который не один раз был на территории страны-агрессора, и за месяц непосредственно перед гибелью имел там контакты: и это, по нашему мнению, также могло существенно повлиять на мотив этого преступления", - сказал Шевченко журналистам в четверг.



Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.



Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.



Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.



Кузьменко и Антоненко находятся под арестом, в отношении Дугарь суд отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

