Россия пыталась вмешиваться в британские выборы 2019 года - глава МИД

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Москва пыталась оказывать влияние на выборы в стране.



"На основании широкомасштабного анализа правительство (Великобритании) заключило, что Россия пыталась вмешиваться во всеобщие выборы 2019 года путем распространения незаконно приобретенных правительственных документов", - говорится в опубликованном в четверг заявлении Рааба для британского парламента.



В частности, по его словам, "документы чувствительного характера, касающиеся соглашения о свободной торговле между Великобританией и США были незаконно получены перед всеобщими выборами 2019 года и распространены в интернете через платформу социальной сети Reddit".



"После того, как это не получило хода, были предприняты и другие попытки для продвижения в интернете материалов, незаконно полученных в преддверие всеобщих выборов", - отметил Рааб.

