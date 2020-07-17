ЕС ожидает, что Россия возьмет ответственность за катастрофу MH17

В связи с шестой годовщиной трагедии рейса МН17, в которой погибло 298 человек, Европейский союз выступил с заявлением, в котором призвал Россию взять ответственность и сотрудничать с целью установления виновных. От имени всего ЕС это заявление в пятницу в Брюсселе сделал Высокий представитель по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.



«17 июля мы отмечаем шестую годовщину падения рейса MH17 Малайзийских авиалиний, когда погибли 298 человек 17 разных национальностей. Европейский Союз продолжает испытывать глубокое сочувствие ко всем тем, кто потерял своих близких», - сказано в заявлении.



Европейский союз вновь заявил о своей «полной поддержке всех усилий по установлению истины, обеспечению справедливости для 298 жертв падения рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечению к ответственности виновных в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций».



«Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский союз принимает к сведению все шаги, которые были предприняты в этом отношении, и ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность и будет в полной мере сотрудничать в усилиях по установлению ответственности», - заявил Боррель.



Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью (на неподконтрольной Украине территории) 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.



Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.



В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.